KÜTAHYA (AA) - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, "Düzenlediğimiz forumlarla geçmişi ve mevcut durumu öğrenmeye çalışıyor, aynı zamanda geleceğe bakmak istiyoruz. Anketlerle halkın nabzını da tutmaya çalışıyoruz. Elde ettiğimiz sonuçları Cumhurbaşkanımıza sunduğumuzda, 2019 seçimleri için aslında önemli bir girdi olacak." dedi.

Karagöl, partisince Kütahya'daki bir otelde düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" kapsamında AK Parti il ve ilçe yöneticileri, partisinin il ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin 81 ilinde bu forumları gerçekleştirdiklerini hatırlatan Karagöl, forumun amacının halkın AK Parti iktidarından beklentilerini anlamaya yönelik olduğunu söyledi.

Karagöl, forumların gelecek için önemli bir veri kaynağı olacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

"AK Parti'nin 15 yıllık iktidarı süresince Kütahya'nın en çok beğendiği yatırım hangisi, onu anlamaya çalışıyoruz. 'Kentte hızlanması gereken yatırımlar nelerdir ya da yatırımların aksamasının arkasındaki nedenler, yapılması gerekenler nelerdir, sizler ne yapılmasını istiyorsunuz?' sorularına cevap arıyoruz. Kütahya'yı daha ileriye taşıyacak vizyon projeleri soracağız. Düzenlediğimiz forumlarla geçmişi ve mevcut durumu öğrenmeye çalışıyor, aynı zamanda geleceğe bakmak istiyoruz. Anketlerle halkın nabzını da tutmaya çalışıyoruz. Elde ettiğimiz sonuçları Cumhurbaşkanımıza sunduğumuzda, 2019 seçimleri için aslında önemli bir girdi olacak. 2019 seçimleri öncesinde 'Milletimizin beklentisi ne?' diye sorduğumuzda elimizde hazır bilgi olacaktır. Bu verileri de elde etmek için teşkilat mensupları, ilin önde gelen iş adamları, kurumlar ve STK'lar ile görüşüyoruz."

Karagöl, forum kapsamında Kütahya'daki sivil toplum kuruluşları, iş dünyası temsilcileri ve akademisyenlerle de görüşmeler yapacaklarını aktardı.

AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş da forumun Kütahya'da yaşayan vatandaşların beklentilerinin belirlenmesinde ve çözüm yollarının bulunmasına önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Toplantı basına kapalı devam etti.