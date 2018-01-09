Kütahya'da tankerlerin asit sızdırması

KÜTAHYA (AA) - Emet Ziraat Odası Başkanı Sami Yüksel, Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Emet Bor İşleme Tesisi'ne asit taşıyan tankerlerden sızan zehrin, bölgede tarım alanlarına, sulama ve içme sularına zarar verdiğini belirterek, yetkililerden buna önlem almalarını istedi.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta bir asit tankerinin tahliye vanasında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 20 kilometre boyunca yola asit döküldüğünü aktararak, bu asidin 4 kişinin yaralandığı 2 ayrı trafik kazasına neden olduğunu, tarım alanlarının zarar gördüğünü belirtti.

Tankerlerden sızan asitlerin çevreye verdiği zarara dikkati çeken Yüksel, şunları kaydetti:

"Artık biz bu çileye 'Yeter' demek zorundayız. Biz buradan yetkililere sesleniyoruz; lütfen tedbirimizi alalım. Asit taşıyan tankerler yeterli şekilde ve sık sık kontrol edilmelidir. Pantolonları ve ayakkabıları dahi parçalayan bu zehrin tarım alanlarına asit yağmuru olarak inip, doğayı yıkaması... Yer altı sularıyla sızıntı yaparak çevreye, sulama ve içme sularına vereceği zararı varın siz tahmin ediniz. Bütün yetkililerden bu sorunun çözümü noktasında duyarlı olmalarını rica ediyorum. İleride bundan doğacak zararın geri dönüşünün olmayacağının bilinmesini isterim."