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Kütahya'da tarihi eser operasyonu

- Şüphe üzerine durdurulan otomobilde, Roma dönemine ait 72 parça tarihi eser ele geçirildi

Kütahya'da tarihi eser operasyonu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada Roma dönemine ait 72 parça tarihi eser bulundu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ihbar üzerine ilçe merkezinde park halindeki otomobilde arama yaptı.

Operasyonda, otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş Roma dönemine ait heykel başı, bronz kaplar ve tarihi sikkelerden oluşan 72 parça tarihi eser ele geçirildi.

Otomobilin sahibi İ.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Amirliğine getirilen zanlının tarihi eser kaçakçılığından suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ele geçirilen malzemeler, Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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AslanapaKütahyaOperasyonTarihi Eser
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