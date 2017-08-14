Kütahya'da tehdit ve şantaj iddiası

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir kişinin uygunsuz görüntülerini cep telefonuyla kaydederek, şantaj ve tehditte bulundukları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis merkezine başvuran H.K. (29), arkadaşları L.A. ve B.S'nin ilçe yakınlarındaki boş bir arazide birlikte alkol aldıkları sırada kendisini darp ettikten sonra uygunsuz görüntülerini cep telefonuyla kaydettiklerini, para talep ederek getirmemesi halinde bu görüntüleri sosyal medya üzerinden yayınlayacakları tehdidinde bulunduklarını öne sürerek şikayetçi oldu.

İddialar üzerinde L.A. (30) ve B.S. (26) gözaltına alınarak polis merkezine getirildi.

Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.