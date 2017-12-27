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Kütahya'da "telefon dolandırıcılığı" operasyonu

- Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı

Kütahya'da

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, telefon dolandırıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bursa, Balıkesir ve Kütahya'da kendilerini polis olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yaptıkları belirlenen 6 şüpheliyi takibe aldı.

Ekiplerin, tespit edilen adreslere düzenledikleri operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Abbas K. (30), Cengiz S. (36), Tayyan D. (36) ve Şakir P. (19) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, A.E. (36) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin, İstanbul ve Şanlıurfa'daki telefon dolandırıcılığı şebekesiyle bağlantılı oldukları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
KütahyaTelefon Dolandırıcılığı
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