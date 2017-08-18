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Kütahya'da terör örgütü propagandası iddiası

- Altıntaş'ta, başka illerden gelen bir grup işçinin terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiası üzerine bazı ilçe sakinleri bu kişilerin kaldığı evin önünde toplandı - Yaşanan gerginlik, İl Emniyet Müdürü Çevik'in şüphelilerin gözaltına alındığını açıklaması ve kalabalığın dağılmasıyla sona erdi

Kütahya'da terör örgütü propagandası iddiası

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, başka illerinden çalışmak amacıyla gelen bazı kişilerin terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiası üzerine gerginlik yaşandı.

İlçe merkezinde bir evde konaklayan Güneydoğu Anadolu kökenli işçilerin araç içinden terör örgütü propagandası yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine küfürlü konuştuğu öne sürüldü. Bu iddiaları duyan ilçe sakinlerinden bir grup, söz konusu işçilerin kaldığı Dörtyol Meydanı'ndaki binanın önünde toplandı.

Yaşanan gerginlik nedeniyle Kütahya merkezden ilçeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Gerginliğin büyümesinin ardından Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik de olay yerine geldi.

İlçe sakinleri, Altıntaş'ta terör örgütü sempatizanı istemediklerini söyledi.

Vatandaşları sakinleştirmeye çalışan İl Emniyet Müdürü Çevik, şüphelilerin gözaltına alındığını ve devletin gerekeni yapacağını ifade ederek kalabalığın dağılmasını istedi. Bunun üzerine vatandaşlar evlerine gitti.

Gözaltına alınan iki şüpheli ise İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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AltıntaşGerginlikKütahyaPkkTerör örgütü Propagandası
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