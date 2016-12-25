Kütahya'da trafik kazası: 3 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin E. yönetimindeki 43 U 7553 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 8 aylık hamile eşi Mehtap E. (23) ve annesi Nejla A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan Mehtap E'nin karnındaki bebeğini kaybettiği öğrenildi.