Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...

Kütahya'da trafik kazası: 3 yaralı

- Kazada ağır yaralanan hamile kadının, karnındaki bebeğini kaybettiği öğrenildi

Kütahya'da trafik kazası: 3 yaralı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin E. yönetimindeki 43 U 7553 plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 8 aylık hamile eşi Mehtap E. (23) ve annesi Nejla A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Mehtap E'nin karnındaki bebeğini kaybettiği öğrenildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
3 YaralıKütahyaTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.