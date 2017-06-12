Kütahya'da umre yolcularının dolandırıldığı iddiası

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da kendilerini kutsal topraklara götürecek firma temsilcisi tarafından dolandırıldıklarını iddia eden 54 kişi, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, umreye gitmek isteyen 54 kişi, bir turizm şirketinin temsilcisi ile kişi başı 3 bin 500-4 bin liraya anlaştı. Anlaşma gereği ücretleri bildirilen bir bankaya yatıran vatandaşlar, daha sonra belirtilen tarihlerde umreye gidemeyince söz konusu firma ve temsilcisinden şikayetçi oldu.

Suç duyurusundan bulunmak üzere adliye önünde toplanan gruptakilerden Mehmet Ali Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, umre parasını yatırmalarına rağmen firma temsilcisinin kendilerini sürekli oyaladığını ileri sürdü. Anlaştıkları kişinin kendilerini 21 Mayıs'ta umreye gideceklerini söylediğini öne süren Özdemir, şöyle konuştu:

"Daha sonra 25 Mayıs'ta götüreceğiz dediler. Olmayınca 'vize alamadık 27 Mayıs' dediler. Bu defa da ramazanın beşinci günü götüreceklerini söylediler. Bir süre sonra temsilci annesini devreye soktu, 'oğlumdan şikayetçi olmayın, sizi götürecek' dedi. Derken bir hafta da annesi oyaladı. Dün sözde uçağa binecektik, 'Buradaki otobüsler pahalı, Ankara'dan otobüs göndereceğiz' dediler. Ankara'dan otobüs de gelmedi, bizi götürmediler. "

Umrede geçirecekleri gün sayısının yüksek olmasından dolayı bu firmayı tercih ettiklerini anlatan Özdemir, "Umre seyahati için 3 veya 4 kişilik odalarda kalmayı tercih ettim. Bunun için 3 bin 500 lira ödedim. Diyanete ve başka firmalara gittim, en fazla gün sayısı burada olduğu için bu firmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

Şeref Çetinbaş da ilk kez umreye gitmek için girişimde bulunduğunu belirterek, "Ramazan umresi adı altında yazıldık. Şu an ramazan bitmek üzere bunlar çeşitli bahanelerle oyaladılar. Kütahya'da 54 kişi bu konuda mağduruz."

Umre için aynı kişi ile anlaşan ve yurt dışında yaşadığını aktaran Saide Çelik ise "Benim oğlum yurt dışında kaza geçirdi. Oğlum 3 haftadır hastanede yatıyor. 3 haftadır F.S'ye 'Eğer umreye gidilmeyecekse pasaportumu alıver' diyorum. Kesinlikle ilgilenmiyor. Bazen telefona çıkıyor bazen de çıkmıyor." dedi.

Şikayet edilen F.S. ise kimseyi dolandırmadığını, söz konusu firma ile 2 yıldır umreye gidip geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çevremdekiler bana 'Biz de senin şirketinle umreye gitmek istiyoruz. Senin şirketin güvenilir' deyince ben de 'evet ben birkaç kez gittim, iyi bir şirket dedim. Bu yönde talepleri olan çevreme söz konusu şirketin telefon numaralarını verdim. Önceden böyle sorunlar, problemler yaşanmıyordu ama mart ve ramazan umresinde problem yaşandı. Bu mağdur edilen 54 kişinin arasında gelinim, oğlum ve ben de varım. Ben de mağdur edildim. Ben söz konusu firmanın temsilcisi değilim, herhangi bir ücret almıyorum. Ben de herkes gibi umreye gidip maneviyatımı yaşayıp geliyordum."