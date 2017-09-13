Kütahya'da vatandaşların orman yangını seferberliği

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi sakinleri, Domaniç'teki orman yangın söndürme çalışmalarına destek olmak için bölgeye gönderilmek üzere gıda ve tıbbi malzeme bağışında bulundu.

Tavşanlı Belediyesi, Domaniç ve Emet ilçelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle belediye hoparlöründen ve sosyal medya üzerinden yangın söndürme çalışmalarında gönüllü olunması ve yangınla mücadele eden işçilere kumanya hazırlanması konusunda seferberlik çağrısında bulundu.

Bunun üzerine çok sayıda vatandaş, yangın söndürme çalışmalarına katılmak ve bağışta bulunmak için belediyeye akın etti.

Ayrıca vatandaşlar, yangın söndürme çalışmalarına katılanlar için su, hazır yiyecek, pide, gözleme, ekmek, sebze, ayran, ağrı kesici, yanık kremi, dudak nemlendirici gibi malzemelerden oluşan bağışlarda bulundu.

Yangınla mücadele için gönüllü olan vatandaşlar ve bağışlanan malzemeler araçlarla yangın bölgelerine sevk edildi.

Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özden, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya'daki yangınlardan Tavşanlı halkının büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Domaniç ormanlarının 4 gün boyunca yangın esareti altında kaldığını dile getiren Özden, şöyle konuştu:

"Bizler Tavşanlı Belediyesi olarak ilk günden itibaren gerek itfaiye teşkilatımızla gerekse araç takviyesiyle Domaniç ve Emet ilçelerinde çıkan yangınlarda görev aldık. Bugün de böyle bir anlamlı kampanya düzenledik. Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Halen devam eden yangında görev yapan personeller ile gönüllü vatandaşlarımıza destek olmak için hazır yiyecek ve sağlık ürünlerinden oluşan yardım paketleri hazırladık. Toplam 6 araç erzak malzemeleriyle dolu şekilde Domaniç’e gönderildi."