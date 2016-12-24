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Kütahya'da yangın

- Kent merkezinde iki katlı ahşap binada çıkan yangın, bitişikteki iki eve sıçradı - Mahalle sakinlerinin, ahşap binada mahsur kaldığını söyledikleri iki çocuğun kurtarılması için çalışma başlatıldı

Kütahya'da yangın

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da iki katlı ahşap binada çıkan, bitişikteki iki eve sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Börekçiler Mahallesi'ndeki iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki iki eve sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kütahya Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında görevli askerler sevk edildi.

Ekipler, mahalle sakinlerinin, ahşap binada mahsur kaldığını söyledikleri iki çocuğun kurtarılması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.

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