Kütahya'daki bıçaklı kavga

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, yaşanan tartışma sonucu çıkan kavgada, Mehmet Teke'yi (45) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Topuz'un (57) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Topuz'un, emniyetteki sorgusunda, cinayeti "namus meselesi yüzünden işlediğini" öne sürdüğü öğrenildi.

Dün, Cumhuriyet Meydanında yürüyen Mehmet Ali Topuz ile Mehmet Teke arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Topuz, üzerinde taşıdığı bıçakla Teke'yi göğsünden bıçaklamıştı. Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılan Teke, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Topuz da olayın ardından gözaltına alınmıştı.