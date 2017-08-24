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Kütahya'daki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında

- Tavşanlı ilçesinde iki kadının, bir dairenin kapısını kredi kartına benzer bir cisimle açıp, hırsızlık girişimde bulunması güvenlik kameralarına yansıdı

Kütahya'daki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki kadının, zile basarak boş olduğunu kontrol ettikleri dairenin kapısını açarak hırsızlık girişiminde bulunmaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi Sadık Pembe Caddesi'nde bir apartmana giren henüz kimliği belirlenemeyen iki kadın, katlarda gezip zilleri çalarak boş olan bir daireyi tespit etti.

Daha sonra şüphelilerden biri, H.U'ya ait olduğu öğrenilen dairenin kapısını kredi kartına benzer bir cisimle açmaya çalışırken diğeri ise gözcülük yaptı. Uzun uğraşlar sonunda kapıyı açan şüpheliler içeriye girdi.

İçeride yaklaşık 10 dakika kalan şüpheliler, çalacak değerli bir eşya bulamayınca, olay yerinden kaçtı.

Kadınların başörtüsüyle kendilerini kamufle etmeye çalışmaları, dairelerin zillerine basmaları ve eve girmeleri güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, gözcülük yapan kadın ile diğer şüphelinin dairenin kapısını kapatarak kaçması da yer aldı.

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HIRSIZLIKHırsızlık GirişimiKütahya
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