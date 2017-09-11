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Kütahya'daki orman yangını

- Kütahya'nın Domaniç ilçesinde başlayan, Bilecik'in Bozüyük ilçesine doğru ilerleyen yangınla mücadele için önlem alınıyor - Dodurga Belediye Başkanı Tuna: - "Kütahya'da çıkan orman yangını Bilecik sınırlarına ulaşmak üzere. Orman yangını söndürme ekipleri burada. Camiliyayla köyü yakınında toplanan ekipler, bölgemize doğru ilerleyen yangınla mücadele için hazırlık yapıyor"

Kütahya'daki orman yangını

BİLECİK (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde başlayan orman yangını, Bilecik'in Bozüyük ilçesine doğru ilerliyor.

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi yakınlarında çıkan ve yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olan orman yangını, arazinin engebeli olması nedeniyle kontrol altına alınamadı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi sınırlarına doğru ilerleyen yangınla ilgili ise önlemler alındı.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün öğle saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alınamadığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Kütahya'da çıkan orman yangını Bilecik sınırlarına ulaşmak üzere. Orman yangını söndürme ekipleri burada. Camiliyayla köyü yakınında toplanan ekipler, bölgemize doğru ilerleyen yangınla mücadele için hazırlık yapıyorlar. Arazi yüksek olduğu için gerektiği gibi müdahale edilemiyor. Gündüz helikopterler ile çalışmalar yapıldı. Şimdilik yerleşim bölgelerini tehdit etmiyor."

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BilecikKütahyaOrman Yangını
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