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Kütahya'daki orman yangını tekrar başladı

- Vali Vekili Oktar: - "Soğutma çalışmaları sürdürülüyordu. Rüzgarın çıkmasıyla yangın yeniden etkili olmaya başladı" - "Yangına 9 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediyor. Ayrıca çok sayıda arazöz ve dozer çalışma yapıyor"

Kütahya'daki orman yangını tekrar başladı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde dün çıkan ve bugün sabaha karşı kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın çıkmasıyla yeniden etkili olmaya başladı.

Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün öğle saatlerinde başlayan yangının sabaha karşı kontrol altına alındığını anımsatarak, rüzgarın etkisiyle bölgede alevlerin tekrar yükseldiğini söyledi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi sınırlarına doğru yönelen yangına müdahale edildiğini aktaran Oktar, şunları kaydetti:

"Soğutma çalışmaları sürdürülüyordu. Rüzgarın çıkmasıyla yangın yeniden etkili olmaya başladı. Yangının etkili olduğu alandaki yanmayan ağaçlar tutuştu. Havadan ve karadan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Yangına 9 helikopter ve 3 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediyor. Ayrıca çok sayıda arazöz ve dozer çalışma yapıyor. Bilecik'in Bozüyük ilçesine doğru yönelen yangının ilerlemesi ekiplerin müdahalesiyle durduruldu."

Oktar, yangının yeniden kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Öte yandan, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ise yangının sınırı geçmesi ihtimaline karşı hazırlıklarını sürdürüyor.


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DOMANİÇKütahyaOrman Yangını
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