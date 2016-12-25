Kütahya'daki yangın

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da iki katlı ahşap binada çıkan yangında yaşamını yitiren iki kardeşin cenazeleri, toprağa verildi.

Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Berkay (3) ile Berat Yenilmez'in (6) cenazeleri, Hisarcık ilçesi Yukarı Yoncaağaç köyüne götürüldü.

Cenazeler, köy meydanındaki musallaya yan yana konuldu. Bu sırada dede Hüseyin Tuna, gözyaşlarına hakim olamadı.

Çocuklarını son yolculuğuna uğurlamak için köye gelen anne Döndü Yenilmez babaevinden çıkmazken, eşinden bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen baba Murat Yenilmez ise cenaze törenine katılmadı.

Berkay ve Berat Yenilmez'in cenazeleri, meydanda ayrı ayrı kılınan cenaze namazları sonrası köy mezarlığına defnedildi.

Börekçiler Mahallesi'nde dün iki kardeş evde yalnız kaldığı sırada yangın çıkmıştı. Yangında Berkay ve Berat Yenilmez, mahsur kaldıkları evde kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.