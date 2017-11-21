Kütahya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımı ve hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bazı vatandaşlar ise yılın ilk kar yağışının keyfini çıkardı.

Akşam saatlerinde bin 500 rakımlı Kocayayla mevkisinde başlayan yılın ilk kar yağışı, Domaniç-İnegöl karayolunda sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Kış koşullarına uygun olmayan lastiklerle yola çıkan birçok sürücü geri dönmek zorunda kalırken, karayolları ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Kar kalınlığı Kocayayla mevkisinde 5 santimetreye ulaştı.

İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı, Domaniç yolunu kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

