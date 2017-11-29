"Kutlu Nebinin İzinde” konferansı

ARTVİN (AA) - Artvin’de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında “Kutlu Nebinin İzinde” konulu konferans düzenledi.

Ensar Vakfı Artvin Şubesi tarafından Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, İl Müftüsü Kemal Uçkun, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansa konuşmacı olarak katılan Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman, İslam’ın tam manasıyla yaşanması için son peygamber olan Hz. Muhammed’in hayatının, yani sünnetinin günlük yaşantıya tatbik edilmesi gerektiğini söyledi.

Hz. Muhammed’in yaşamını anlatan ve örnekler veren Ağırman, “Yüce Allah son peygamberi için Arap Yarımadası'nı ve Mekke şehrini seçmiştir. Çünkü Mekke’de olup dünyanın başka yerinde olmayan üç şey var. Kabe, Hacerül Esved taşı ve zemsem suyu. Kabe, Beytullah dediğimiz Allah’ın evi Mekke’de. Yüce Allah sembolik olarak Kabe’yi Mekke’ye koymuştur. İlk peygamber Hazreti Adem’in yaptığı Kabe Nuh tufanında kaybolduktan sonra aynı yerinde, aynı şekilde Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail tarafından tekrar inşa edilmiştir." ifadesini kullandı.

Ağırman, İslamiyeti kabul eden ilk kişinin Hazreti Hatice olduğunu da aktararak, “Günümüzde kadına şiddeti içinde yaşadığımız sistem getirmiştir. İslam kadına bir şeref kazandırdı. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu, peygamberimiz ilk bunun önüne geçti. Kadınlar İslamiyette önemli bir yere sahip. Öyleki peygamberimizin soyu, nesli onun kızı Fatıma tarafından devam etti." diye konuştu.

İslamiyette kadının erkeğe, erkeğin kadına üstünlüğünün olmadığını vurgulayan Ağırman, “Peygamberin izinde olan erkeğin hanımına karşı sevgisi, hanımın da kocasına karşı saygısı olmalı. Böyle bir ev cennet köşelerinden bir köşedir. Bu evdeki çocuklar cennet bahçesinde hissederler. Peygamberimizin evinde böyle gördük. Cennetin yolu mutlu ve inançlı bir aileden geçer.” dedi.

Ağırman, bunların öğrenilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğun Hz. Muhammed'in hayatının öğrenilerek, günümüzde uygulanmasından geçtiğini sözlerine ekledi.

Konferansın sonunda Artvin Valisi Doğanay ve Belediye Başkanı Kocatepe, Prof. Dr. Ağırman’a hediye takdim etti.

Öte yandan konferans esnasında salon dışında Ensar Vakfını protesto etmek isteyen bir gruba polis izin vermeyince kısa süreli arbede yaşandı. Arbede sonrası 10 kişi gözaltına alındı.























