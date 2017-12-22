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Kutsal emanetlere Topkapı Sarayı'nda çok özel koruma

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, kutsal emanetlerin Topkapı Sarayı Müzesi'nde özel şekilde korunduklarını bildirdi.

Kutsal emanetlere Topkapı Sarayı'nda çok özel koruma

İSTANBUL (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in sosyal medyada Fahreddin Paşa hakkında yaptığı paylaşım, toplumun tüm kesimlerinden tepkiler gelmesine neden oldu.

Yaşanan tartışmaların ardından gözler, Medine müdafaasında gösterdiği kahramanlıklarla tarihe adını yazdıran Fahreddin Paşa'nın İstanbul'a getirilmesini sağladığı kutsal emanetlerin sergilediği Topkapı Sarayı Müzesi'ne çevrildi.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan tartışmaların milletin kutsal emanetler konusundaki hassasiyeti ve ilgisini artırdığını ifade etti.

Kutsal emanetlerin sergilendiği Topkapı Sarayı Müzesi'ne de yaşananların etkisiyle daha fazla ziyaretçi gelmesini beklediklerini dile getiren Yılmaz, "Kutsal emanetler, Topkapı Sarayı'nda çok özel korumalar altında en güzel şekilde bakımı yapılan değerlerimizdir. Peygamber Efendimize ait olan, diğer peygamberlerimize ait olan, sahabelere ait olan eşyalar da burada sergilenmekte." dedi.

Kutsal emanetlerin nasıl korunduğunun, Topkapı Sarayı'nı ziyaret eden hemen herkes tarafından görülebileceğine değinen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fahreddin Paşa'nın buraya getirdiği eşyalar zaten bu millet tarafından Mescid-i Nebevi'ye hediye olarak gönderilen eşyalardı. Fahreddin Paşa, Medine müdafaasında gösterdiği kahramanlığı, yiğitliği, milletimize kazandırdığı ufuk zenginliğini, oradaki hediyelerin, eşyaların, kutsal emanetlerin son derece özenli şekilde İstanbul'a naklini sağlayarak da göstermiştir. Fahreddin Paşa bu eşyalara bir maddi değer olarak da bakmamış, bir emanet-i Peygamberiye olarak bakmış, bunların son derece özenli, ayrıntılı bir şekilde kayıtlarını tutmuş, sadece onunla kalmamış fotoğraflamış, o dönemin şartlarında mükemmel kabul edeceğimiz bir kayıt sistemi tutulmuş. Bu defterler, kayıtlar bugün elimizde ve hepsini karşılaştırma imkanına sahibiz."

Coşkun Yılmaz, Fahreddin Paşa'nın bu eserleri İstanbul'a getirmemesi halinde kaybolup gideceğini de vurgulayarak, "Bir defa hepsini tespit imkanımız olmazdı. Kimbilir hangi müzayedede, hangi müzede arz-ı endam eder, kimbilir hangi özel koleksiyonlarda milletin görme imkanı olmadan dolaşır, kimbilir nasıl bir yağma ve talana rastlardı." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Güç Gönel

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Kutsal EmanetlerKültürTopkapı Sarayı Müzesi
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