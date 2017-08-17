Kuveyt Emiri'ne Mısır'da mülk edinme hakkı

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın Mısır'da mülk edinmesini öngören kararı onayladığı bildirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararına göre, Kuveyt Emiri Sabah'a, Mısır vatandaşları gibi "çöllük bölgelerde devlete ait arazilerin satın alımını düzenleyen" 1981 tarihli 143 sayılı kanundan yararlanabilme hakkı tanındı.

Kararda, Kuveyt Emiri'nin mülk edinme hakkının, ülkenin kuzeyindeki Şarkiye ilinde tamamı yaklaşık 685 dönüm olan 3 arazinin alımıyla sınırlandığı kaydedildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, geçen ekim ayında Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Şarm eş-Şeyh'teki Naama Koyu'nda bir arazi ve 3 villa satın almasını öngören kararı onaylamıştı.

Körfez ülkeleriyle iyi ilişkiler içerisinde olduğu belirtilen Mısır hükümetinin, döviz rezervi girdisi ve toprakların ıslahı için kral ve emirlere zaman zaman bu tür ayrıcalıklar tanıdığı kaydediliyor.