Kuveyt Emiri'nin Körfez turu

DUBAİ (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentine düzenlediği kısa ziyaretinin ardından buradan ayrılarak Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Abu Dabi Veliahtı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Dubai'deki Za'bil Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah'ın, görüşmenin ardından Dubai'den ayrıldığı belirtildi. BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed'in, Şeyh Sabah'ı havalimanında uğurladığı ifade edildi.

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Dubai'nin ardından Körfez krizini çözüme kavuşturmak için düzenlediği gezi çerçevesinde Dubai'den ayrılarak Katar'ın başkenti Doha'ya ulaştı.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından Uluslararası Hamad Havalimanı'nda karşılandı. Haberde söz konusu ziyaret, "kısa ve kardeşçe" şeklinde değerlendirildi.

Suudi Arabistan'ı dün ziyaret eden Kuveyt Emiri Sabah, bugün ayrıca Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah ile görüşmüştü.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı diplomatik ablukaya daha sonra Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti ve Moritanya da katılmıştı. Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.