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Kuveyt Genelkurmay Başkanını taşıyan helikopter kaza yaptı

KUVEYT (AA) - Kuveyt Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Hıdır'ı taşıyan helikopterin Bangladeş'in kuzeydoğusunda inişe geçtiği sırada kaza yaptığı, helikopterde bulunan bir kişinin yaralandığı bildirildi. Kuveyt ordusundan yapılan...

Kuveyt Genelkurmay Başkanını taşıyan helikopter kaza yaptı

KUVEYT (AA) - Kuveyt Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Hıdır'ı taşıyan helikopterin Bangladeş'in kuzeydoğusunda inişe geçtiği sırada kaza yaptığı, helikopterde bulunan bir kişinin yaralandığı bildirildi.

Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Hıdır ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin Bangladeş'in kuzeydoğusundaki Silet bölgesinde inişe geçtiği sırada yoğun sis nedeniyle ağaçlara çarptığı belirtildi. Helikopterde bulunan bir kişinin yaralandığı belirtilirken, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Hıdır'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.

Kazanın ardından Hıdır'ın, yardımcısını telefonla arayarak herkesin durumunun iyi olduğu bilgisini verdiği aktarıldı.

Kuveyt Genelkurmay Başkanı Hıdır, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra ortak bazı konuları görüşmek üzere üst düzey askeri yetkililerden oluşan bir heyetle önceki gün Bangladeş'e gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BengladeşKuveyt Genelkurmay BaşkanıMuhammed El-Hıdır
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