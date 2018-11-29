Kuveyt Irak'tan gıda maddesi ithalatı yasağını kaldırdı

KUVEYT (AA) - Kuveyt kolera şüphesi nedeniyle Irak'tan tüm gıda maddelerine getirdiği geçici ithalat yasağını kaldırdı.

Kuveyt Beslenme ve Gıda Heyeti Gıda Güvenliği Yüksek Komitesi Genel Sekreteri Adil es-Suveyt, yaptığı basın açıklamasında, Sağlık Bakanlığına göre yasağa neden olan sebeplerin bulunmaması neticesinde Ticaret ve Sanayi Bakanlığının söz konusu yasağın kaldırılması kararı aldığı belirtti.

Komite geçen ekim ayında yaptığı açıklamada Irak'tan gelen tüm gıda maddelerine geçici olarak yasak getirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Bunun üzerine Beslenme ve Gıda Heyeti Gıda Güvenliği Yüksek Komitesi Halkla İlişkiler Müdürü Tarık es-Sebti, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının kolera şüphesi nedeniyle Irak'tan gelen tüm gıda maddelerine geçici olarak yasak getirilmesi kararı aldığını duyurmuştu.