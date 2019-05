Kuveyt Türk, Architecht ile teknolojik yatırıma ve dönüşüme hız veriyor

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, inovatif ürün ve hizmetlerini, kurduğu teknoloji şirketi Architecht ile globale taşıyor.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, bankanın inovatif ürün ve hizmetleri, yüzde 100 Kuveyt Türk sermayesiyle kurulan Architecht Bilişim Sistemleri ve Pazarlama Ticaret AŞ tarafından 2015 yılından bu yana ulusal ve uluslararası arenada pazarlanıyor.

Araştırma, geliştirme, teknoloji ve yenilik konusunda Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından biri olmak vizyonuyla yola çıkan Architecht, kısa sürede Türkiye'nin ilk 500 bilişim şirketinin arasına adını yazdırmayı başardı.

Bankacılık sektöründe yeni teknolojilerin adresi haline gelen Architecht şirketinin ana uzmanlık alanları arasında finansal teknolojiler, güvenlik teknolojileri, alternatif kanal çözümleri, yazılım geliştirme, destek ve danışmanlık hizmetleri yer alıyor.

Dijital dönüşümün onuncu yılında önümüzdeki döneme dair yeni bir yol haritası hazırlayan Kuveyt Türk, bu kapsamda önemli bir adım daha attı. Bankacılık ve finans alanında 15 yılı aşkın tecrübesi bulunan Dr. Mücahit Gündebahar, Architecht’e genel müdür olarak atandı. 10 yıldır çatısı altında bulunduğu Kuveyt Türk’te önemli başarılara imza atan Gündebahar, son olarak Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü olarak çalışmalarını sürdürüyordu.

İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 1997 yılında mezun olan Mücahit Gündebahar, yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi’nde işletme üzerine, doktorasını ise Haliç Üniversitesi’ndetamamladı. Mayıs 2019 itibarıyla yeni görevine başlayan Mücahit Gündebahar ile süreçlerin dijitalleştirilmesi, teknolojik ürünlerin geliştirilmesi, inovatif ürün ve hizmetlerin global dünyaya pazarlanması gibi alanlarda daha aktif olunması hedefleniyor.

Gelecek 10 yılın teknolojileri ve iş ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen dünyanın ilk uçtan uca bütünleşik ve çok kanallı katılım bankacılığı paketi BOA Bankacılık Platformu, Architecht şirketinin en önemli ürünlerinden biri olarak dikkati çekiyor. BOA Platformu, günümüzde Vakıf Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası tarafından kullanılıyor. Kuveyt Türk, iştiraki Architecht ile teknoloji ihraç eden bir banka haline de geldi. BOA Bankacılık Platformu, aralarında Nijerya, Malezya, Endonezya ve Mısır’ın da bulunduğu 20 ülkedeki 60’tan fazla bankaya ihraç edildi. 2020’ye kadar yaklaşık 120 milyon TL’lik yazılım ihracatı gerçekleştirecek Architecht bu yatırımla ilgili çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.





- Tamamı Türk mühendislerden oluşan ekip





2010 yılında Türkiye’de bir banka tarafından kurulan ilk Ar-Ge merkezini hayata geçiren ve günümüzde iki Ar-Ge merkezine sahip tek banka unvanını taşıyan Kuveyt Türk, tamamı Türk mühendislerden oluşan ekibiyle yurt içinde ve yurt dışında ilklere imza atıyor.

BOA Bankacılık Platformu’nun yanı sıra insansız bankacılık şubesi XTM, Türkiye’de katılım bankacılığında bir ilk olan dijital bankacılık platformu Senin Bankan, yine Türkiye’de bir ilk olan kira sertifikası (sukuk) halka arz işleminin uygulama modülü, Altın Veren ATM gibi dijitalleşme eksenli çalışmalar Kuveyt Türk’ün Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen projeler arasında yer alıyor.

Bilgi teknolojileri alanındaki inovatif yaklaşımlarıyla ve dijital dönüşüm stratejisiyle müşteri memnuniyetini yönelik çalışmalarına da hız veren Kuveyt Türk, bugün sayıları bir milyonu aşan dijital bankacılık müşterisine kişiselleştirilmiş bankacılık deneyimi yaşatmaya odaklanıyor. Müşteri güvenliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu göz önünde bulundurarak kişiye özel biyometrik çözümleri bankacılık süreçlerine kazandırmayı hedefleyen Kuveyt Türk, yapay zekâ chatbot ve ses teknolojilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bankacılık sektörünün en kapsamlı API Market Platformu’nu 2017 yılında hayta geçiren Kuveyt Türk, PSD2 (The Revised Payment Services Directive - Ödeme Hizmetleri Direktifi) standartlarına uygun olarak bankacılık servislerini tek bir platform üzerinden sunuyor.

Uluslararası şirketlerden KOBİ’lere kadar herkese açık olan API Market ile geliştiriciler, Kuveyt Türk tarafından sağlanan finansal servisleri kullanarak kendi uygulamalarını üretebiliyor. Yeni bir sistem kurmak isteyen girişimciler ve FinTech geliştiricileri, Kuveyt Türk API Market Platformu sayesinde birçok hizmet ve bilgiyi hazır olarak alabiliyor, daha az yatırımla ve daha kısa sürede hizmet sunmaya başlayabiliyor.

Kuveyt Türk’ün gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki teknoloji yatırımlarına son örnek ise Açık Kaynak Kodlu Bankacılık oldu. API bankacılık uygulamasına ek olarak başlattığı Açık Kaynak Kodlu Bankacılık uygulamasıyla yeni nesil teknolojilerle geliştirilen web tabanlı BOA One platformunun kullanıcı arayüzünü herkesin kullanımına açan Kuveyt Türk, bu sayede farklı bakış açıları sağlama ve yeni projeler geliştirme gibi olanaklara sahip olmayı hedefliyor.