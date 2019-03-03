Kuveyt Türk, kaynak kodlarını tüm dünyaya açıyor

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, geliştirdiği projelerdeki kaynak kodların bir kısmını Açık Kaynak Kodlu Bankacılık ile açık kaynak ekosistemine sunuyor.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, teknoloji ve inovasyon yatırımlarıyla öne çıkan Kuveyt Türk, Açık Kaynak Kodlu Bankacılık uygulamasıyla bir ilki daha hayata geçiriyor.

Kodları GitHub üzerinden genel erişime açan Kuveyt Türk, bu uygulamayla hem kurum içi teknoloji kültürünü açık kaynak ekosistemine yakınlaştırıyor hem de geliştirdiği ürün ve teknolojilerle ekosisteme katkıda bulunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk BT Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, Açık Kaynak Kodlu Bankacılık uygulamasıyla kaynak kodlara dünyanın herhangi bir yerinden erişilmesine, test edilmesine ve geliştirilmesine olanak sağladıklarını kaydetti.

Ar-Ge merkezlerinde geliştirdikleri ürünlerle teknoloji alanındaki yeniliklere devam ettiklerini aktaran Gündebahar, şunları kaydetti:

"Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz ve aynı zamanda inovasyon ve repütasyon kaynağı olan açık kaynak kod servislerine yönelik pazarın 4 yıl içinde iki kat büyüyeceği öngörülüyor. API bankacılık uygulamamıza ek olarak başlattığımız Açık Kaynak Kodlu Bankacılık uygulamasıyla yeni nesil teknolojilerle geliştirilen web tabanlı BOA One platformumuzun kullanıcı arayüzünü herkese açıyoruz. Kendimize ait bir topluluğa sahip olma fırsatı yakalayacağımız bu uygulamayla yeni insan kaynağı elde etme, farklı bakış açıları sağlama ve yeni projeler geliştirme gibi olanaklara da sahip olacağız."





- Dünyanın her yerinden hızlı çalışma imkânı







Açık kaynak kod uygulaması şirketlere pek çok avantaj sunuyor. Bu avantajlar içerisinde işe alım süreçleri ve oryantasyon en çok dikkat çekenlerden birini oluşturuyor. Normal işe alım sürecinde oryantasyon, firmalar için önemli bir maliyet kalemi oluştururken, açık kaynak bir projede bu süreç çok daha hızlı gerçekleşiyor.

Kişiler topluluk içerisinden seçilerek işe alınabildiğinden oryantasyon süreci oldukça kısalıyor. Açık kaynak kodlu projeler uzaktan çalışmaya olanak verdiğinden dolayı dünyanın farklı noktalarından geliştiriciler hızlı bir şekilde çalışma imkanı buluyor. Bunların yanı sıra projelerin açık kaynak kodlu açılması, zaman, kalite, performans, güvenilirlik gibi konularda daha yüksek bir geri dönüş ile sonuçlanıyor.





