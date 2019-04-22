Kuveyt Türk'ten KAÇUV'un 2. Aile Evi Projesi'ne destek

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan haftasında Kanserli Çocuklara Umut Vakfına (KAÇUV) desteğini sürdürüyor.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, "Değerlerimizle büyüyoruz" söylemiyle toplumsal değerleri temel alan sosyal sorumluluk projelerine imza atan banka, 2013 yılından bu yana 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında anlamlı bir kampanya yürütüyor.

KAÇUV tarafından hayata geçirilen Umuda Destek Projesi’ne katkı sunan Kuveyt Türk, vakıf tarafından yaptırılan KAÇUV 2. Aile Evi Projesi’ne müşterileri adına destek veriyor.

Buna göre, 22-28 Nisan'da Kuveyt Türk banka kartıyla yapılan her işlemde, işlem adedi başına müşteriler adına KAÇUV’un 2. Aile Evi Projesi için 1 TL bağış yapılacak.





- İkinci Aile Evi’nin bu yıl açılması planlanıyor





KAÇUV'un, İstanbul Valiliğinin desteğiyle 2012 yılında hizmete sunduğu KAÇUV Aile Evi, kanserli çocuklarının tedavisi için İstanbul'a gelen ve maddi açıdan dezavantajlı olan ailelerin ücretsiz şekilde konaklama, gıda, temizlik, sosyal alanlar, mutfak ve kısmi giyim ihtiyaçlarını karşılıyor.

KAÇUV Aile Evi, hem çocuklar hem de ebeveynleri için psikolojik destek hizmeti de vererek bu zorlu süreçte ailelerin yanında oluyor. Daha fazla çocuk ve aileye umut olmak amacıyla açılacak KAÇUV 2. Aile Evi’nin temeli, geçen yıl Pendik’te atıldı.

6 kattan oluşacak ikinci aile evinde, aynı anda 22 ailenin konaklayabileceği 22 oda yer alacak. Her katta 4 aile odası ve en üst katta da büyük bir oyun odasının yer alacağı ikinci aile evinde, atölye alanı, sınıflar, bilişim odası ve psikolog odası da bulunacak. Merkezin 2019’un ikinci yarısında hizmete açılması bekleniyor.





- "KAÇUV’un Umuda Destek Projesi'ne katkımız artarak devam edecek"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, KAÇUV’un verilerine göre, Türkiye'de her yıl 3 bin 500 çocuğa kanser teşhisi konulduğunu bildirdi.

Çocukluk çağı kanserlerinde hızlı tanı ve tedavinin çok önemli olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Bu süreçte aileler çok büyük sıkıntılar çekiyor. KAÇUV, hayata geçirdiği Aile Evi Projesi ile çocuklarının tedavisi için şehir dışından İstanbul’a gelen ve maddi açıdan dezavantajlı durumda olan ailelere ücretsiz şekilde hem konaklama imkanı sunuyor hem de temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Kuveyt Türk olarak bu projeyi çok kıymetli buluyoruz. Darda ve zorda kalana elimizi uzatmak geleneğimizde, göreneğimizde var. Bizi büyüten ve bizi biz yapan en önemli kıymetin değerlerimiz olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle geçen yıl temelleri atılan ve bu yıl açılması planlanan KAÇUV 2. Aile Evi’ne katkıda bulunmak amacıyla bu yıl da kampanyamızı sürdürüyoruz. KAÇUV’un Umuda Destek Projesi’ne katkımız artarak devam edecek."

Miktarı önemli olmaksızın yapılan her kartlı işlem adedince müşterileri adına bağış yapacaklarını bildiren Demir, "Kuveyt Türk olarak bugüne kadar 1’lerle umudu büyüterek kanserli çocuklarımıza 2 milyon 114 bin TL’lik yardım eli uzattık. Bu yılki kampanyamıza da müşterilerimizin yoğun ilgi göstereceklerine inanıyor ve kendilerine şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.