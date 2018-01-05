Kuveyt Türk'ten Tıbbi Araştırma Merkezine finansman desteği

İSTANBUL (AA) - Katılım bankacılığı sektöründe ilklere imza atan Kuveyt Türk, sahip olduğu özelliklerle Türkiye’de bir ilk olan Sağlık Bakanlığı Tıbbi Araştırma Merkezi için 100 milyon avro finansman desteği sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bugüne ve geleceğe katkı sağlayacak kurum ve kuruluşlara finansman desteği veren Kuveyt Türk, bu kez Türkiye’de sağlık alanında araştırma faaliyetlerini destekleyecek ve ileri teknoloji laboratuvarlara erişim sağlayacak olan ilk Tıbbi Araştırma Merkezi için finansal destek sağladı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı idari binaların ve biyolojik güvenlik seviyesine sahip araştırma laboratuvarlarının yer alacağı Tıbbi Araştırma Merkezi, hastaların ve sağlık mesleği uzmanlarının ihtiyaçlarına ileri teknolojik alt yapısıyla yanıt verecek.

Kuveyt Türk, toplam yatırım bedeli 711 milyon avro olan Tıbbi Araştırma Merkezi'nin fonlanması için aralarında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB), İslami Kalkınma Bankası (ISDB) gibi uluslararası finansal kuruluşların da bulunduğu 12 kuruluş arasında yer aldı. 12 finansal kuruluşun 15 yıl vadeli toplam 494,5 milyon avroluk finansman desteğine 100 milyon avro ile katılan Kuveyt Türk, böylece bu alandaki en büyük desteği sağlamış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Ufuk Uyan, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin toplum sağlığı açısından stratejik öneme sahip böyle bir projeye finansman desteği vermekten dolayı memnuniyet duyuyoruz. Tıbbi Araştırma Merkezi, yüksek teknoloji ürünü biyolojik laboratuvarlara yatırım yaparak ülkemizdeki ve çevre ülkelerdeki araştırma faaliyetlerine ciddi katkılar sağlayacak. Ayrıca Türkiye’nin sağlık kurum ve kuruluşları ile bunların personelleri için modern bir çalışma ortamı sağlayacak olan proje, sürekli gelişen tıbbi teknolojilere duyulan ihtiyaca da cevap verecek. Böyle bir projenin finansmanının yüzde 40’ının İslami Kalkınma Bankası ve alt kuruluşlarıyla birlikte faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olarak fonlanmasından ise ayrı bir mutluluk duyuyoruz."

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından projesi hazırlanan Tıbbi Araştırma Merkezi, ulusal biyo-güvenlik alanında risk oluşturan durumlara karşı hazırlıklı olmak adına yürütülecek tüm araştırma ve geliştirme faaliyetlerine imkan sağlayacak bir kampüs olarak Ankara Bilkent’te inşa edilecek.

Türkiye’nin ilk Tıbbi Araştırma Merkezi'nin inşa edileceği proje Kamu özel sektör ortaklığı (PPP) şeklinde hayata geçirilecek olup CCN Yatırım Holding AŞ tarafından yapılıp işletilecek.