Kuveyt'te Arakan için yardım kampanyası

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te Arakanlı Müslümanlar için yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Kızılay Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hilal es-Sayir, yaptığı açıklamada, Myanmar ordusu ve Budist çetelerin saldırısına uğrayan Arakanlı Müslümanlar için yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kuveyt'in insani yardıma muhtaç halklara önem verdiğini ifade eden Sayir, dört gün sürecek kampanyanın ardından toplanan yardımların, Bangladeş Kızılayı ve insan yardım kurumlarıyla işbirliği içerisinde Bangladeş-Arakan sınır kamplarına ulaşmayı başaran Rohingyalılara dağıtılacağını kaydetti.

Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele" iddiasıyla Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında 25 Ağustos'tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti.

Saldırılarda hedef alınan 60'tan fazla köy yakılırken on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Siviller, kara ve deniz yoluyla Myanmar'dan Bangladeş'e geçmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler (BM), şu ana kadar Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların sayısının 290 bine ulaştığını açıkladı. Bu arada, on binlerce Arakanlı Müslüman'ın sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izni vermemesi nedeniyle ölü sayısı tespit edilemiyor. Arakanlı sivil toplum kuruluşları, hayatını kaybeden sivillerin sayısının bini aştığını bildirirken bazıları bu sayının binlerce olduğunu iddia ediyor.