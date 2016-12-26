Kuveyt'te DEAŞ sanığı Filipinliye 10 yıl hapis cezası

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle bir Filipinli hakkında 10 yıl hapis ve sınır dışı etme cezası verildiği bildirildi.
Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kuveyt Ceza Mahkemesinde görülen davada, DEAŞ mensubu olduğu gerekçesiyle yargılanan Filipinli kadının 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi.
Filipinli sanığın, hapis cezasının ardından ülkeden sınır dışı edileceği kaydedildi. Kararın temyiz yolunun açık olduğu aktarıldı.
İçişleri Bakanlığı Medya ve Güvenlik İlişkileri Genel Yönetimi, söz konusu Filipinlinin geçen ağustos ayında yakalandığını açıklamıştı.