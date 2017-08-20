Kuveyt'te El-Abdali Hücresi davası

KUVEYT (AA) - Kuveyt yönetimi, "Abdali hücresi" davasında gıyabi hüküm giyen son Kuveytli'nin de yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Özel Güvenlik Güçleri'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda hakkında 10 yıl hapis cezası verilen Abdulmuhsin Semal Hüseyin Şatti'nin yakalandığı belirtildi. Davada gıyabi olarak yargılanarak idam cezasına çarptırılan İranlı Abdurrıza Dehkani'nin ise halen arandığı kaydedildi.

Bakanlık geçen cumartesi, davada gıyabi olarak hapis cezasına çarptırılan 12 sanığın, geçen pazartesi de bir sanığın yakalandığını duyurmuştu.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, 13 Ağustos 2015'te Abdali bölgesinde bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildiğini belirtmiş, silahların, üzerine beton dökülmüş derin bir çukura saklandığını açıklamıştı.

Kamuoyunda "Abdali Hücresi" olarak bilinen dava kapsamında geçen temmuz ayında, "Hizbullah'ın, Kuveyt devletine karşı ülkede saldırılar düzenlenmesi için 'Abdali Hücresi' adına casusluk işlerine karıştığının" belgelendiği açıklanmıştı.

Kuveyt İçişleri Bakanlığı da Lübnan yönetimine, Hizbullah'ın ülkesinin güvenlik ve istikrarını tehdit eden uygulamalarını durdurmak için önlemler alması çağrısında bulunmuştu.