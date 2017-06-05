Kuveyt'ten Katar'a

DOHA (AA) - Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'yi arayarak, Körfez'deki diplomatik krize ilişkin "durumun yatıştırılması ve tansiyonun yükseltilmemesi" mesajı verdiği belirtildi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Emiri Sabah, Katar Emiri Al Sani'yi telefonla arayarak, "Körfez'deki diplomatik krizle ilgili tansiyonu yükseltecek herhangi bir adımın atılmaması, mevcut durumun yatıştırılması için çalışılması ve kardeşler arasındaki ilişkilerde yaşanan gerginliğin kontrol altına alınması için harcanan çabalara fırsat verilmesi" temennilerini iletti.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre ise Katar Emiri Al Sani, Katar'ın başkenti Doha'da Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi'yi kabul etti.

Görüşmede, kardeşlik ilişkileri ve bunun geliştirilmesinin yolları ile ortak öneme sahip konular ele alındı.

Suudi Arabistan, Bahreyn, BAE, Mısır, Libya ve Yemen, bu sabah Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı ise diplomatik ilişkileri kesme kararlarının "üzüntü ve şaşkınlıkla karşılandığını", bunun "dayanağı olmayan, gerçek dışı iddialar" nedeniyle alındığını belirtmişti.



