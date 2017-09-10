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Kuveyt'ten yabancı çalışanları azaltma kararı

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te, hükümet kurumlarının yabancı çalışan sayısını 5 yıl içinde azaltmasını öngören karar alındı.Sivil Hizmet Divanı'ndan yapılan açıklamada, kararın, kamu kurumlarında Kuveytli çalışan sayısının artırılmasını...

Kuveyt'ten yabancı çalışanları azaltma kararı

KUVEYT (AA) - Kuveyt'te, hükümet kurumlarının yabancı çalışan sayısını 5 yıl içinde azaltmasını öngören karar alındı.

Sivil Hizmet Divanı'ndan yapılan açıklamada, kararın, kamu kurumlarında Kuveytli çalışan sayısının artırılmasını hedeflediği belirtildi.

Karar kapsamında, Kuveytlilerin oranının, yüzde 70 ila yüzde 100 olabilmesi için görevleri sona erdirilmesi gereken yabancı çalışan sayısının da belirleneceği kaydedildi.

Sivil Hizmet Divanının, kamu kurumlarında çalışması hedeflenen Kuveytlilerin oranıyla alakalı bir çalışma hazırlaması bekleniyor.

Kuveyt'te 1,96 milyon olan toplam iş gücünün yüzde 81,6'sını yabancılar oluşturuyor.

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KuveytSivil Hizmet DivanıYabancı çalışan
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