Kuyudan çıkan gazın alev alması sonucu yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde tarla sulamak için açılan kuyudan çıkan gazın alev alması sonucu bir kişi yaralandı.

İlçede yaşayan Ali Mıngır, Karacaoluk mevkisindeki tarlada çalışırken komşusu Aliksan Şipal ile geçen yıl kazdırdığı su kuyusunun yanında mola verdi.

Mıngır'ın bu sırada çakmak kullanması sonucu kuyudan çıkan gazın alev almasıyla Şipal yaralandı.

Vücudunda yanıklar oluşan Şipal, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de kuyuda inceleme yaparak güvenlik önlemi aldı.

Mıngır, kuyuyu geçen yıl tarla sulamak için açtırdığını belirterek, "Elektrik alamadığım için çalıştıramadım. Tarlada çalışırken komşu geldi. Bir sigara içelim dedik. Çakmağı çakınca 8 metreye yaklaşan ateş çıktı. İtfaiyeye haber verdik." dedi.

Tedavi altına alınan Aliksan Şipal da olay sırasında yüzü ve ellerinin yandığını belirtti.

- Kuyuda inceleme başlatıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, kuyuda inceleme yaptıktan sonra önlem aldıklarını söyledi. Başlı, yer altındaki minerallerden ya da sürtünmeden dolayı gaz oluşabileceğini belirterek, toprağın altındaki gazın yüzeye çıkması ile parlamanın olabileceğine dikkati çekti.

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla da bölgede incelemelerin sürdüğünü ifade ederek, "Kale ilçesi civarında ilk defa böyle bir şeye rastlandı. Umudumuz doğalgaz olmasından yana ama farklı bir şey de olabilir." şeklinde konuştu.