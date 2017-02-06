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Kuyumcudan 30 kilogram işlenmiş gümüş çalan hırsız tutuklandı

MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde kuyumcudan 30 kilogram işlenmiş gümüş çalan hırsız tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Akçakaya Mahallesi Gümüşçüler Çarşısı'nda bir kuyumcudan 30 kilogram işlenmiş gümüş çalındı.Kuyumcunun durumu...

Kuyumcudan 30 kilogram işlenmiş gümüş çalan hırsız tutuklandı

MARDİN (AA) - Midyat ilçesinde kuyumcudan 30 kilogram işlenmiş gümüş çalan hırsız tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Akçakaya Mahallesi Gümüşçüler Çarşısı'nda bir kuyumcudan 30 kilogram işlenmiş gümüş çalındı.

Kuyumcunun durumu polise bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, çevredeki 25 güvenlik kamerasının 220 saatlik görüntüsünü izleyerek zanlıyı tespit etti.

Şüphelinin Nurettin Ş. (19) olduğunun belirlenmesi üzerine ekipler teknik ve fiziksel takip başlattı.

Şüpheli evinin önündeki bahçeye gömülü gümüşleri çıkarmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan Nurettin Ş, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Zanlının 14 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

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GümüşHIRSIZLIKKuyumcuMidyat
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