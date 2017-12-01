Kuyumcuya duvarı delerek girdiler

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde kuyumcuya, duvarını delerek giren şüpheliler kasayı açamayınca vitrindeki ziynet eşyalarını alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, ilçe merkezindeki kuyumcu dükkanına, iş yerinin arkasındaki sokaktan duvarı delerek girdi.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen olayda şüpheliler, bir süre kasayı açmaya çalıştı. Kasayı açamayan şüpheliler, vitrindeki maddi değeri düşük ziynet eşyaları ve aralarında müşterilere ait tamir amacıyla bırakılan altınlar ile kol saati, küpe ve yüzükleri alarak kaçtı.

İş yeri sahibi Bülent Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı iş yerindeki alarm sistemi sayesinde öğrendiklerini belirterek, "Dün gece yarısı iş yerimde bulunan güvenlik sisteminden gelen uyarı üzerine derhal iş yerine geldim. Gördüklerim karşısında şaşkınlık geçirdim. Çok geç olmayan ve aydınlık olan bir ortamda bu olayın nasıl gerçekleştiğini hala anlamış değilim. Soyguncular kasayı açamayınca kol saati, küpe, yüzük ve hurdada bulunan bazı ziynet eşyalarını alarak kayıplara karışmışlar." dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



