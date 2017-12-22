Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

AYDIN (AA) - Aydın'da düştüğü kuyuda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Veysipaşa Mahallesi'nde yaklaşık 7 metrelik kuyuya düşen köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi.

Köpek, görevine yeni başlayan itfaiye eri 29 yaşındaki Deniz Coşkun tarafından merdiven yardımıyla yukarıya çıkartıldı.

Aç ve susuz kaldığı için verilen mamaları hızla tüketen köpek, itfaiye personeline kısa sürede ısındı.

AA muhabirine açıklama yapan Coşkun, göreve 2 ay önce başladığını ve bunun ilk kurtarma deneyimi olduğunu söyledi.

Kurtarma anında çok duygulandığını anlatan Coşkun, "Biz tüm canlılar için gece gündüz görevdeyiz. O an gerçekten bambaşka bir duygu yaşadım. Köpeğin kurtarıldıktan sonraki o sevinci gerçekten görülmeye değerdi." dedi.



