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Kuzenini kurtarmaya çalışan gencin akıntıya kapılması

- Zonguldak'ta akıntıya kapılan gencin cesedi, 2 gün sonra balıkçılar tarafından bulundu

Kuzenini kurtarmaya çalışan gencin akıntıya kapılması

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren kuzenini kurtarmaya çalışırken akıntıya kapılan gencin cesedi, 2 gün sonra balıkçılar tarafından bulundu.

Kars'tan Zonguldak'a çalışmaya gelen ve yakınlarıyla 2 gün önce Uzunkum mevkisindeki girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kuzenini kurtarmak isterken akıntıya kapılan Şahin Ölmez'i (17) arama çalışmaları tamamlandı.

Gencin cesedi, denize girdiği yerin 2 mil açığında balıkçılar tarafından bulundu. Balıkçı teknesine alınan Ölmez'in cesedi, Zonguldak Limanında bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Ceset ambulansa alındığı sırada gencin yakınlarının, sinir krizi geçirdiği görüldü.

Ölmez'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Olay

Zonguldak'a çalışmaya gelen Fırat Altın (17), yakınlarıyla birlikte 8 Ağustos'ta Uzunkum mevkisindeki plajda denize girmiş, bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Altın'ı fark eden Şahin Ölmez (17), kuzeni Altın'ı kurtarmak için suya girmişti.

Altın, çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya ulaştırılmış ancak Ölmez, akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AkıntıBoğulmaZonguldak
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