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Kuzey Afrika'nın tarım ürünlerinin üçte biri vergilerle telef oluyor

- UTAP Başkanı Abdulmecid ez-Zar: - "Kuzey Afrika ülkeleri arasında tarım ürünlerine uygulanan ithalat ve ihracat vergileri, söz konusu ülkelerde üretilen tarım ürünlerinin yüzde 30'unun telef olmasına yol açıyor"

Kuzey Afrika'nın tarım ürünlerinin üçte biri vergilerle telef oluyor

TUNUS (AA) - Tunus Tarım ve Balıkçılık Sendikası (UTAP) Başkanı Abdulmecid ez-Zar, Kuzey Afrika bölgesindeki tarım ürünlerinin yüzde 30'unun ülkeler arasında uygulanan vergiler yüzünden telef olduğunu söyledi.

Başkent Tunus'ta bölgesel bir tarım konferansında konuşan UTAP Başkanı Zar, "Kuzey Afrika ülkeleri arasında tarım ürünlerine uygulanan ithalat ve ihracat vergileri, söz konusu ülkelerde üretilen tarım ürünlerinin yüzde 30'unun telef olmasına yol açıyor." dedi.

Kuzey Afrika Mağrip Birliği ile Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacminin bölge ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 3'üne tekabül ettiğine işaret eden Zar, söz konusu ülkelerin Avrupa Birliği ile yapılan ticaretin ise yüzde 50'ye yakın seyrettiğine dikkati çekti.

UTAP Başkanı, Kuzey Afrika ülkeleri arasında özellikle üretim fazlası ürünlerin ticaretinde ek vergilerin kaldırılmasıyla "ürün eksikliklerinin" giderilebileceğine değinerek, "Bölge ülkeleri arasındaki işbirliğindeki eksiklik yüzde 2 oranında GSYİH kaybına ve yaklaşık 20 bin kişilik istihdam kaybına yol açıyor." dedi.

Cezayir, Libya, Moritanya, Fas ve Tunus'un katılımıyla 1989 yılında kurulan Kuzey Afrika Mağrib Birliği, özellikle Fas ile Cezayir arasındaki ekonomik ve siyasi çekişme nedeniyle hedeflenen işbirliğini sağlayamadı.

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Kuzey Afrika Mağrib BirliğiTunusUTAP
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