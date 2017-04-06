Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Kuzey Atlantik gemi hattında buz dağı istilası

-Titanik'in battığı sulardaki buz dağı sayısı, son bir haftada 37'den 450'ye çıktı

Kuzey Atlantik gemi hattında buz dağı istilası

PROVIDENCE (AA) - Atlantik Okyanusu'nun kuzeyindeki transatlantik gemi hattı güzergahı son bir hafta içinde alışılmadık yoğunlukta bir buz dağı istilasına sahne oldu.

ABD Sahil Güvenliği'nin buz izleme biriminden alınan bilgiye göre, bölgede geçen hafta 37 olan buzdağı sayısı bu hafta 450'ye kadar çıktı.

Yılın bu zamanlarında olağan koşullarda, bölgede ortalama 80 kadar buz dağı bulunduğunu kaydeden yetkililer, bölgeye son bir hafta içinde kuzeyden sürüklenerek gelen 400'den fazla buzdağının Kanada'nın Newfoundland kıyısı açıklarından geçen hattı işgal ettiğini belirtti.

Saat yönünde esen güçlü rüzgarların buz dağlarını güneye sürüklemesinin söz konusu yoğunluğa yol açmış olabileceği değerlendirmesinde bulunan uzmanlar, yoğunluğun oluşmasında küresel ısınma sebebiyle Grönland'dan kopan buz kütlelerinin artmasının da etkili olmuş olabileceğini ifade etti.

Buz dağı yoğunluğu nedeniyle bölgede seyreden gemiler önlemlerini artırdı.

Kendi döneminin en büyük transatlantik yolcu gemisi olan Titanik, 1912'de aynı yerde bir buz dağına çarparak sulara gömülmüş, bin 500 kişinin hayatını kaybetttiği kaza, barış döneminde yaşanan en büyük gemicilik facialarından biri olarak tarihe geçmişti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Atlantik OkyanusuBuz DağıGrönlandKuzey Atlantik Gemi HattıTitanik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5