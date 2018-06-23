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Kuzey Ege'de seçim nedeniyle sahiller boşaldı

- EKTİD Başkanı Yahya Yavuz: - "Yarın kapalıyız. Bölgemizde tatilci yok. Kesinlikle hiçbir otelde müşteri yok. Oteller boş şu an itibarıyla. Artık bütün umudumuz seçimler sonrası"

Kuzey Ege'de seçim nedeniyle sahiller boşaldı

BALIKESİR (AA) - Kuzey Ege'de Edremit Körfezi'ndeki tatil beldelerinin kıyıları, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde boşaldı.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edremit Körfezi'nin seçim nedeniyle adete boşaldığını, tatil amaçlı kimsenin kalmadığını söyledi.

Yavuz, bölgedeki tüm tatil merkezlerinde durumun aynı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kampanyalar var bölgemizde. Yarın itibarıyla plajlar kapalı. 'Herkes oyunu kullansın ondan sonra gelsin' diyoruz. Bu çok önemli. Aynı zamanda biz iç turizme hizmet ediyoruz. Çevre illerden İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi illerden bölgeye yoğun bir talep söz konusu. Seçimlerin ilk turda bitmesini umut ediyorum bir turizmci olarak çünkü seçimler 15 günlük mesafeli ikinci tura kalırsa bu sezondan çalınmış bir 15 gün olacak. Ama vatandaşların da asli görevlerini yerine getirmelerini, herkesin oyunu mutlaka kullanmalarını istiyoruz."

Herkesin tatilini seçim sonrasına planladığını belirten Yavuz, "Rezervasyon talepleri hep seçim sonrasına yönelik oldu. Uzun bir sezon yaşayacağımızı umut ediyorum. Eylül ayını da içine alacak uzun bir sezona göre hazırlıklarımızı yaptık. Son 20 yılın en iyi turizm sezonunu yaşayacağımızı ümit ediyoruz. Amaç burada vatandaşlarımız oylarını atsınlar. Ancak yarın kapalıyız. Bölgemizde tatilci yok. Kesinlikle hiç bir otelde müşteri yok. Oteller boş şu an itibarıyla. Artık bütün umudumuz seçimler sonrası." değerlendirmesinde bulundu.

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