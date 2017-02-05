Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bakara İlaç Ümit Güler balistik füze denemesi MOSHE ALUL Ömer Özgür Çetinoğlu
Pembe balonlar umutlarla yükseldi
Balonlar umuda uçuruldu
Kadın kasap yetiştirdi en büyük ödülü aldı
Kadın kasap yetiştirdi ödülü aldı
Komşunu Al Gel kampanyasına destek
Komşunu Al Gel'e tam destek
Sıradışı bir Sevgililer Günü
Sevgililer Gününü sıradışı yaşayın
Kadınlara değer katan sigorta TEB'den
Kadınlara özel sigorta

Kuzey Ege'de yabancı uyrukluları taşıyan bot battı

- Yasa dışı yollardan Midilli Adası'na gitmek üzere Ayvacık'ın Sivrice mevkisinden denize açılan yabancı uyrukluları taşıyan botun batması sonucu bir kişi kayboldu - Denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatıldı

Kuzey Ege'de yabancı uyrukluları taşıyan bot battı

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyrukluları taşıyan lastik botun batması sonucu bir kişi kayboldu.

Ayvacık ilçesi Sivrice mevkisinden lastik botla denize açılan 46 yabancı uyruklu, Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmak üzere yola çıktı. Kıyıdan 2 mil kadar açıkta motoru arızalanan bot, fırtına nedeniyle battı.

Bölgede devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, denizdeki yabancı uyruklu 45 kişiyi kurtardı. Kurtarma çalışmaları sırasında Etiyopya uyruklu kadının kayıp olduğu tespit edildi.

"TCSG-28" ve "TCSG-6" bot komutanlıklarınca Küçükkuyu Sahil Güvenlik Rıhtımı'na getirilen Suriye, Afganistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Eritre, Bangladeş ve Kamerun uyruklu 7'si kadın, 7'si çocuk 45 kişiye battaniye, eşofman, çorap ve ayakkabı ile yiyecek dağıtıldı.

Kayıp kadının bulunması için 2 bot ve bir helikopterle arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Arama Kurtarma çalışmasıBotçanakkaleYabancı Uyruklu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.