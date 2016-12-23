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Kuzey Ege'deki fırtına

- Çanakkale'de, Bozcaada ile Geyikli arasındaki bazı seferler iptal edildi

Kuzey Ege'deki fırtına

ÇANAKKALE (AA) - Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle Bozcaada ile Geyikli arasındaki bazı seferler iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada-Geyikli 10.00, 14.00 ve 22.00 seferleri ile Geyikli-Bozcaada 11.00, 15.00 ve 23.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Bozcaada-Geyikli 17.00 seferinin saat 16.00'da, Geyikli-Bozcaada 18.00 seferinin ise saat 17.00'de yapılacağı duyuruldu.

Gökçeada-Kabatepe 13.00 ve Kabatepe-Gökçeada 15.00 seferleri de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.





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Anahtar Kelimeler:
BozcaadaçanakkaleFırtınaGeyikli
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