Kuzey Irak'ta 2 ABD askeri öldü

WASHINGTON (AA) - ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Kuzey Irak'ta yaptığı operasyonlarda iki ABD askerinin öldüğü, beşinin yaralandığı bildirildi.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Irak'ta 13 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda iki ABD askeri hayatını kaybetti, beşi yaralandı.

Açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanı Korgeneral Steve Townsend de yaptığı yazılı açıklamada, "DEAŞ karşıtı tüm koalisyon, bu kahramanlar için en derin taziyelerini sunmaktadır." ifadesi kullandı.



