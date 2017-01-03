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Kuzey Kafkasyalı heyetten AA'ya ziyaret

- Dağıstan, İnguşetya ile Karaçay Çerkezya Cumhuriyetinden gelen, aralarında gazeteci, iş adamı ve STK temsilcilerinin de bulunduğu heyet, AA İstanbul Haberleri Editörü Altınalan'la görüştü

Kuzey Kafkasyalı heyetten AA'ya ziyaret

İSTANBUL (AA) - Aralarında gazeteciler, analistler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı Kuzey Kafkasya bölgesinden gelen heyet, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Dağıstan, İnguşetya ile Karaçay Çerkezya Cumhuriyetinden gelen heyet, AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan'la görüştü. AA'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Altınalan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin bölgeyle çok güçlü bağlarının olduğunu ve AA'nın da ülke ilişkilerine önem vererek bu kapsamda haberler yaptığını dile getiren Altınalan, Kafkas bölgesindeki tüm gelişmeleri, Asya Kafkasya Bölge Direktörlüğüne bağlı ekipler aracılığıyla yakından takip edildiğini anlattı.

Türk medyasındaki haberlerin büyük çoğunluğunun AA kaynaklı olduğunu aktaran Altınalan, "Ortadoğu'da ajans olarak çok güçlüyüz. Varlığımızla Batılı medya, oradaki gerçek haberleri vermek zorunda kaldı. Örneğin Mısır'da Batılı bazı medya kuruluşları, Mursi yanlısı gösterileri, Sisi yanlısı gibi göstermek istedi. Kurum olarak orada canlı yayın yapınca diğerleri de bunları haber yapmaya başladılar. Rabia Meydanı'ndaki katliamı, belki biz olmasaydık oradaki Batılı medya hiç görmeyecekti. Myanmar'da katliam yapıldı, Batı medyası hiç görmüyordu. Anadolu Ajansı haberleri vermeye başlayınca, yine onlar da haber yapmak durumunda kaldı." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye bölgede büyük öneme sahip"

Heyet adına açıklama yapan Ruslan Kurbanov da delegasyon olarak birkaç gün görüşmeler yapacakları bilgisini vererek, bu kapsamda AA'yı da ziyaret ettiklerini belirtti.

Kurbanov, Türkiye'nin gerek Ortadoğu'daki Müslümanlara gerekse Rusya ve diğer bölgelerdeki Müslümanlara büyük destek verdiğine işaret ederek, bu destek dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Kurbanov, bölgede büyük önem verdikleri Türkiye'nin siyasi, turistik ve ekonomik ilişkilerde önemli bir role sahip olduğunu vurguladı.

Moskova ile Ankara arasındaki ilişkilerde gerginlik olması halinde, bu durumun Rusya genelinde büyük bir etki yarattığını anlatan Kurbanov, "Geçen sene yaşanan uçak krizinden dolayı yaşanan gerginlik, Rusya'yı da derinden etkiledi. Bu süreçte iki ülke ilişkilerinin normale dönmesi için heyet olarak herkes elinden geleni yaptı. İlişkilerin normale dönmesinin ne kadar önemli olduğunu, her yerde anlatıyorduk." diye konuştu.

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Anadolu Ajansı İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin AltınalanDağıstanKaraçay Çerkezya CumhuriyetiRuslan Kurbanov
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