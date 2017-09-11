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Kuzey Kore, Esed rejimiyle kimyasal iş birliği içinde iddiası

- BM bilirkişi heyeti, Kuzey Kore'nin BMGK kararlarına aykırı olarak kimyasal silah ve balistik füze programları üzerinde Suriye rejimi ile çalışıyor olabileceğini bildirdi

Kuzey Kore, Esed rejimiyle kimyasal iş birliği içinde iddiası

ANKARA/BM/SEUL (AA) - Birleşmiş Milletler'de (BM) oluşturulan bir bilirkişi heyeti, Kuzey Kore'nin kimyasal silah ve balistik füze programlarını Beşşar Esed rejimi ile iş birliği içinde geliştiriyor olabileceğini ileri sürdü.

Pyongyang yönetimine karşı yaptırımların uygulanmasını izlemekle görevli 8 üyeli heyetin yayımladığı raporda, heyet, Kuzey Kore ile Esed rejimi arasında "yasaklanmış kimyasal, balistik füze ve konvansiyonel silah" programları ile Suriye'nin scud füzeleri, karadan havaya füze ve füze savunma sistemlerinin bakımı ve onarımı konusunda iş birliği içerisinde olduğuna yönelik istihbaratları incelediği belirtildi.

Bu yılın 2 Şubat-5 Ağustos tarihlerini kapsayan raporda, yaptırım listesine alınan Kuzey Koreli kuruluş ya da bireylerin Suriye'de faaliyette bulunup bulunmadığına ilişkin araştırmaların devam ettiği kaydedildi.

BM üyelerinden ikisinin Kuzey Kore'den Suriye'ye deniz yoluyla giden bazı sevkiyatları durdurduğu ifade edilen raporda, bir BM üyesinin de bilirkişi heyetine, sevkiyatlardaki malların Suriye rejimi ile Pyongyang'ın Madencilik Geliştirme ve Ticaret Şirketi (KOMID) arasındaki anlaşmanın bir parçası olduğuna inandığını aktardığına yer verildi.

Raporda, sevkiyat alıcılarının, ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından rejime ait Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nin paravan şirketleri olduğu tespit edilerek, merkezin daha önce de KOMID'le yasaklı madde ticareti yaptığının bilindiği hatırlatıldı.

Diğer yandan, Kuzey Kore'nin 3 Eylül'de yaptığı son nükleer denemesinin ardından ABD bu ülkeye yeni yaptırımlar uygulanması için BMGK'ya yeni karar tasarısı sundu.

İçeriği henüz açıklanmayan, BMGK'da bugün oylanacak tasarıya Kuzey Kore sert tepki verdi.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberine göre, ülkenin lideri Kim Jong-un yaptırımların yükünü zaten çekmek zorunda kalan halkına "kanları pahasına" son nükleer denemeye destek verdikleri için teşekkür etti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho da ülkesinin, BMGK'dan çıkacak daha fazla yaptırıma karşı ABD'ye "tarihindeki en büyük acıyı ve ızdırabı yaşatarak" cevap vereceği açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
IşbirliğiKuzey KoreSuriye
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