Kuzey Kore, Guam'a füze fırlatma kararını erteledi

SEUL (AA) - Kuzey Kore, Batı Pasifik'teki ABD'ye ait Guam Adası yakınına uzun menzilli füze fırlatma yönündeki planlarını ertelediğini duyurdu.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın resmi kaynaklara dayandırdığı haberde, Kuzey Kore ordusunun kendisine sunduğu planları değerlendiren Devlet Başkanı Kim Jong-un, daha önce ilan edilen denemeyi "şimdilik" askıya aldığı bildirildi.

Haberde, Kim'in füze denemesi için karar vermeden önce bir süre "muhataplarının hareketlerini izleyeceği" belirtildi. Kim'in muhataplarının "Kore yarımadası ve civarındaki tehlikeli ve pervasız hareketlerini sürdürmesi halinde" füze denemesinin yapılmasına onay vereceği kaydedildi.

Haberle yayınlanan fotoğraflarda, Kuzey Kore ordusunun füze denemelerinden sorumlu Stratejik Kuvvetler birimini teftiş eden Kim'in, üzerinde, Kuzey Kore'den Guam Adası'na doğru, Japonya üzerinden geçen bir güzergahın işaretli olduğu büyük bir haritayı incelediği görüldü.

"Deneme hızla savaşa dönüşebilir"

Ordunun, Kuzey Kore liderine onay için sunduğu iddia edilen plan kamuoyuna ilk kez açıklandığında, ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin Pasifik topraklarını veya ana vatanını hedef alan herhangi bir füze denemesinin "hızla savaşa dönüşebileceği" uyarısı yapmıştı.

Mattis, "İnsanları hedef alıp sonuçlarına katlanmayacağınız bir dünyada yaşadığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

Pyongyang yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden, Kuzey Kore'ye askeri müdahale seçeneğini gündeme getirmesi üzerine Guam'a füze fırlatma tehdidinde bulunmuştu.

Muhabir: Emre Aytekin