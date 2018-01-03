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Kuzey Kore Güney ile iletişim hattını yeniden açacak

SEUL (AA) - Kuzey Kore'nin Güney Kore ile 2016'da kapattığı iletişim hattını yeniden açacağı bildirildi. Yonhap ajansı, Kuzey Kore devlet radyosuna dayandırdığı haberinde Pyongyang yönetiminin iki ülke sınırındaki askerden arındırılmış...

Kuzey Kore Güney ile iletişim hattını yeniden açacak

SEUL (AA) - Kuzey Kore'nin Güney Kore ile 2016'da kapattığı iletişim hattını yeniden açacağı bildirildi.

Yonhap ajansı, Kuzey Kore devlet radyosuna dayandırdığı haberinde Pyongyang yönetiminin iki ülke sınırındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan Panmunjom köyünde yer alan iletişim hattını yeniden açmaya hazırlandığını duyurdu.

Kuzey Kore’nin Barışçıl Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son-gwon, hattın açılmasıyla Güney Kore ile samimi ve içten bir şekilde yakın temas kurmaya çalışacaklarını kaydetti.

Seul yönetimiyle Güney Kore'de düzenlenecek PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları'na hangi seviyede delege gönderecekleri konusunu ele alacaklarını belirten Ri, Seul yönetiminin önerdiği üst düzey diyalog teklifini kabul edip etmediklerine ilişkin bilgi vermedi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı da Pyongyang yönetiminin söz konusu kararını memnuniyetle karşıladı.

Güney Kore, 2016’da, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze denemesinin ardından Pyongyang'ın sınır şehri Kaesong'daki ortak sanayi bölgesindeki çalışmaları sonlandırmıştı. Kuzey Kore, Güney'in bu kararını "savaş ilanı" olarak gördüğünü duyurmuş ve Kuzey ile Güney arasındaki iletişim hattını kesmişti.

Kasım ayında Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Pyongyang yönetimine iki ülke arasındaki sınırda kazara meydana gelebilecek askeri çatışmaları önlemek için acil durum hatlarının yeniden kurulması çağrısında bulunmuştu.

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Güney KoreKuzey Kore
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