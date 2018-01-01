Kuzey Kore lideri Kim'den yeni yıl mesajında ABD'ye nükleer tehdit

ANKARA (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer ve füze programlarından vazgeçmeyeceğini belirterek "nükleer butonun" daima masasının üzerinde olduğunu söyledi.

Yonhap ajansının haberine göre, Kim, devlet televizyonunda yaptığı yeni yıl konuşmasında, ABD ana karasının Kuzey Kore'nin nükleer vuruş menzilinde olduğunu belirtti.

ABD'nin asla kendisine ve ülkesine yönelik bir savaş başlatamayacağını kaydeden Kim, "ABD, nükleer silahlar için butonun daima masamın üzerinde olduğunu bilmeli." dedi.

Kim, nükleer silahların yalnızca güvenliklerini tehdit edecek bir durum söz konusu olduğunda kullanılacağını ifade ederek "ABD, Kuzey'in nükleer gücünün tehdit değil, gerçek olduğunun farkında olmalı." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore lideri, "Nükleer silah başlıklarını ve balistik füzeleri kitlesel şekilde üretmemiz ve bunların mevzilenmesini hızlandırmamız gerek." diye konuştu.

Kuzey Kore, PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderebilir

Kim Jong-un, Kore yarımadasında askeri gerilimin düşürülmesi ve Güney Kore ile ilişkilerin gelişmesi çağrısında bulundu.

Güney Kore'de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini kaydeden Kim, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etti.

Kim, "Güney Kore'de düzenlenecek Kış Oyunları, ülke için iyi bir fırsat olacaktır. Kış Olimpiyatlarının başarılı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

"Heyet gönderilmesi dahil çeşitli adımlar atmaya hazırız." diyen Kuzey Kore lideri, bu amaçla iki Kore'den yetkililerin acilen buluşabileceklerini kaydetti.

Muhabir: Zehra Ulucak