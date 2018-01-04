Kuzey Kore Pekin'e uçuşlarını azalttı

ANKARA (AA) - Kuzey Kore ile Çin arasında sefer düzenleyen tek firma olan Koryo Havayollarının, iki ülke arasındaki uçuşları azalttığı bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, Koryo Havayollarından bir yetkili, Pyongyang-Pekin arasında haftada 3 olan uçuş sayısını 2'ye düşürdüklerini kaydetti.

Haftalık 2 uçuş programına şubat ayı sonuna devam edeceklerini belirten yetkili, aralık ayında askıya alınan Pyongyang ile Çin'in Şınyang kenti arasındaki uçuşların ise bu ay içinde tekrar başlayacağını ifade etti.

Pyongyang-Pekin rotasında uçan bir diğer şirket olan Çin Havayolları, talebin azlığını gerekçe göstererek kasım ayında seferleri askıya almıştı.