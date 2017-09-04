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"Kuzey Kore savaş için yalvarıyor"

- ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: - Kuzey Kore'nin füzeleri kötüye kullanması ve nükleer tehditleri savaş için yalvardığını gösteriyor. ABD, asla savaş istemiyor ancak ülkemizin sabrı da sınırsız değil"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Kuzey Kore'nin füzeleri kötüye kullanması ve nükleer tehditleri savaş için yalvardığını gösteriyor. ABD, asla savaş istemiyor ancak ülkemizin sabrı da sınırsız değil." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, ABD, Japonya, Fransa, İngiltere ve Güney Kore'nin talebi üzerine Kuzey Kore'nin en son yaptığı kıtalar arası balistik füze uyumlu hidrojen bombası denemesini görüşmek için acil toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Konseyde yaptığı konuşmada Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanması için gösterilen çabaların işe yaramadığına ve Pyongyang'ın nükleer programının her geçen gün daha tehlikeli bir hal aldığına dikkati çekerek, "Artık yeter, bütün diplomatik yolları tükettik ve sadece güçlü yaptırımlar bu sorunu diplomatik yoluyla çözmemizi sağlacak." ifadelerini kullandı.

Haley, "Kuzey Kore'nin füzeleri kötüye kullanması ve nükleer tehditleri savaş için yalvardığını gösteriyor. ABD, asla savaş istemiyor ancak ülkemizin sabrı da sınırsız değil. Müttefiklerimizi ve bölgemizi savunacağız." diye konuştu.





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Anahtar Kelimeler:
ABDKuzey Kore
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