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Kuzey Kore'deki deprem yeni nükleer deneme şüphelerine yol açtı

SEUL/ANKARA (AA) - Kuzey Kore'de Hamgyong kentindeki Punggye-ri nükleer deneme tesisi yakınlarında meydana gelen şiddetli sarsıntı, ülkenin yeni bir nükleer test yaptığı iddialarına neden oldu.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan...

Kuzey Kore'deki deprem yeni nükleer deneme şüphelerine yol açtı

SEUL/ANKARA (AA) - Kuzey Kore'de Hamgyong kentindeki Punggye-ri nükleer deneme tesisi yakınlarında meydana gelen şiddetli sarsıntı, ülkenin yeni bir nükleer test yaptığı iddialarına neden oldu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Punggye-ri nükleer deneme tesisi yakınlarında 5,7 büyüklüğünde "yapay deprem" kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin bu yılki altıncı nükleer denemesini yaptığının tahmin edildiği belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) de aynı bölgede 6,3 şiddetinde bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu.

Öte yandan Kuzey Kore basını, Pyongyang yönetimin yerel saatle 15.00 (TSİ 09.30) civarında "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu.

Kuzey Kore, sarsıntının birkaç saat öncesinde de yeni geliştirdiği kıtalar arası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombası geliştirdiğini ileri sürdü.

Kuzey Kore'nin Ekim 2006'da yaptığı nükleer denemenin ardından 4,3, Mayıs 2009'da gerçekleştirdiği nükleer denemeden sonra 4,7, Şubat 2013 ve Ocak 2016'dakinin peşinden de 5,1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedilmişti. Sarsıntıların sismik olmayan bir gelişmeden kaynaklandığı belirlenmişti.

Güney Kore, son olarak Eylül 2016'da Pyongyang yönetiminin yaptığı en büyük nükleer deneme olan 10 kilotonluk güce sahip denemenin 5,3 büyüklüğünde yer sarsıntısını tetiklediğini duyurmuştu.

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DepremKuzey Kore
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